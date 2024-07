Montagem iG / Imagens: Valter Campanato/Agência Brasil e Fórum Econômico Mundial/Ciaran McCrickard Bolsonaro e Milei vão participar de evento em SC neste fim de semana

Neste fim de semana, nomes e políticos da extrema direita se reúnem no evento CPAC Brasil em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Entre as presenças confirmadas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Argentina, Javier Milei, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O Conservative Political Action Conference (CPAC) é um evento que existe desde 1974, mas, no Brasil, acontece desde outubro de 2019. Na época, ele foi realizado em São Paulo, e, neste ano, acontece entre os dias 6 e 7 de julho em Balneário Camboriú.

Bolsonaro é uma das figuras confirmadas para participar do CPAC. Jair Renan, seu filho, vai ser candidato a vereador na cidade do evento.

Além da presença de Tarcísio, confirmada pela Folha de S. Paulo, o governador Jorginho Mello (SC) também estará presente. O prefeito da cidade que recebe o evento, Fabrício Oliveira, também vai comparecer e palestrar. O secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, também foi convidado para falar sobre o tema sobre o qual ele é responsável.

Embora esta seja a edição brasileira, conservadores de outros países da América Latina também confirmaram participação, como Milei, o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, o presidente do Partido Republicano do Chile, José Antonio Kast e Eduardo Verástegui, cantor que tenta a presidência do México.





Brasil e Mercosul

Apesar de ser presença confirmada no evento, o governo argentino informou que Milei não deve participar da próxima reunião do Mercosul, que acontece nos dois dias seguintes ao CPAC, em 7 e 8 de julho. A gestão justificou que o mandatário está com a "agenda sobrecarregada". O encontro vai acontecer no Paraguai.

Veja a lista de deputados e senadores confirmados pelo CPAC:

Ana Campagnolo, deputada estadual (PL-SC);

Bruno Engler, deputado estadual (PL-MG) e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte;

Caroline de Toni, deputada federal (PL-SC);

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP);

Filipe Barros, deputado federal (PL-PR);

Gustavo Gayer, deputado federal (PL-GO);

Júlia Zanatta, deputada federal (PL-SC);

Lucas Bove, deputado estadual (PL-SP);

Luiz Phellippe de Orléans e Bragança, deputado federal (PL-SP);

Magno Malta, senador (PL-ES);

Mário Frias, deputado federal (PL-SP)

Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG);

Ricardo Salles, deputado federal (PL-SP);

Zucco, deputado federal (PL-RS).

Patrocinadores

Duas das empresas que patrocinam o evento levam o nome de Bolsonaro: a adega Vinho Bolsonaro "il Mito" e a gráfica Bolsonaro Store. Entre os patrocinadores também estão a Aprosoja Mato Grosso (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso), a Tuboaços da Amazônia, a Camisetas Opressoras, a Granrede Engenharia, a Leone Pavan Empreendimentos e a viação Graciosa.

O evento é organizado pelo Instituto Conservador Liberal. Para participar dos dois dias de CPAC, os ingressos podem ser adquiridos por R$ 249.

