Reprodução/TV Globo Washington Reis é alvo de operação da PF

O secretário estadual de Transportes e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), foi preso nesta quinta-feira (4) pela Polícia Federal, que deflagrou a 2ª fase da Operação Venire, que investiga a suposta falsificação nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus familiares em 2022.

A PF cumpre mandados de busca e apreensão emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), para “buscar a identificação de novos beneficiários do esquema fraudulento”.

Além de Reis, outro alvo da PF é Célia Serrano, secretária de Saúde de Caxias.

* Em atualização.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp