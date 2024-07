Montagem iG / Fotos: Agência Brasil Lula critica Tarcísio em evento de entrega de nova frota de ambulâncias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma crítica ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) que, segundo o mandatário, recusa todos os seus convites para eventos que celebram as conquistas para o povo.

A declaração ocorreu nesta quinta-feira (4), durante a solenidade de entrega de uma nova frota com 480 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na cidade de Salto, no interior paulista.

"Eu tenho que cuidar de gente, por isso eu não tenho que perguntar se o governador gosta ou não gosta de mim. Eu não quero casar com o governador. Eu quero governar esse país", começou o mandatário.

"E é por isso que eu venho. É uma pena, porque o governador poderia vir com a gente. Mas ele não vem em nenhum lugar que eu convido", afirmou o petista.

"Saindo daqui, vou visitar uma obra em Campinas (SP). Ele [Tarcísio] está convidado para ir. Mas ele não vem. Ele não vem porque ele diz: 'O dinheiro é do BNDES, não é do Lula. Eu tomei emprestado, eu vou pagar'. O que ele tem que saber é que o BNDES empresta dinheiro para governador no meu governo, porque no governo deles não emprestava um centavo", disse Lula.

Críticas a Bolsonaro

No seu discurso, Lula também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . Sem o citar diretamente, disse que o ex-capitão foi um "irresponsável, que brincou com a saúde do povo brasileiro".

"A Covid-19 veio em um momento em que a gente tinha um governante irresponsável, que brincou com a saúde do povo brasileiro. E quem é que evitou uma desgraça mais nesse país? Foi exatamente a existência do SAMU, as nossas enfermeiras, os nossos enfermeiros, e funcionários - que muitos perderam a vida tentando salvar vidas", disse o petista.

"Nesse país se contou tudo o que é mentira, mas graças a Deus prevaleceu a verdade e o SUS está aqui, orgulhoso de servir ao povo brasileiro", afirmou o presidente.

