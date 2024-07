Valter Campanato/Agência Brasil - 18/10/2023 Bolsonaro é indiciado pela PF nos inquéritos das joias e das vacinas

Após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) nos inquéritos que apuram a venda ilegal de joias no exterior e o suposto esquema de falsificação de cartões de vacinação, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que as pessoas não precisam se preocupar com ele. "Escolhi esse caminho e sou feliz", declarou à coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Além do ex-presidente, outros aliados e auxiliares dele também foram indiciados pela Polícia Federal. Entre eles, o ex-tenente Mauro Cid, e os advogados Fabio Wajngarten e Frederico Wasseff, e o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

A coluna havia questionado o ex-presidente se ele tinha conhecimento do seu indiciamento, noticiado no portal Metrópoles. Sem responder diretamente à pergunta, ele enviou um vídeo com a mensagem:

"Por falta de conhecimento...... meu povo pereceu. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Não se preocupem comigo. Eu escolhi esse caminho. Sou um homem muito feliz. Bom dia a todos. Jair Bolsonaro."

Operação Venire

Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias para a segunda fase da Operação Venire, que investiga um suposto esquema de falsificação dos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de sua filha Laura e de auxiliares próximos.

Entre os alvos, estão o secretário de Transportes e ex-prefeito de Duque de Caxias (RJ), Washington Reis, e a secretária de Saúde do município, a médica Célia Serrano.

A suspeita da PF é que os agentes públicos teriam viabilizado a inserção de dados adulterados sobre a vacinação de Bolsonaro e outros beneficiários no SI- PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações), para burlar a regra que exigia a vacinação para entrada nos Estados Unidos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp