Divulgação/X @depheliolopes Jair Bolsonaro (PL) ficou parado em protesto que bloqueava rodovia

Jair Bolsonaro (PL) foi barrado em uma avenida do Pará. Moradores de Parauapebas, cidade a 721 Km de Belém, não deixaram o presidente seguir caminho.

Protesto contra Bolsonaro no Pará

Um grupo de agricultores ligados à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, Fetraf, montou protesto contra o ex-presidente em uma rodovia.

A manifestação durou das 10h às 12h e funcionava “contra a chegada do presidente Jair Messias Bolsonaro no município”.

Nesse meio tempo, Bolsonaro ficou na estrada, impedido de avançar. Fabio Wajngarten, assessor, informou que o ex-presidente ficou parado por cerca de uma hora.

Quem organizou o protesto?

A Fetrat posicionou-se em relação à manifestação. Explicaram que é devido ao “descaso” de Bolsonaro com a agricultura da região.

Diante disso, “as lideranças se uniram para realizar um ato de protesto em sua recepção", disse a coordenadora Noemi Gonçalves ao Uol.

Os principais pontos de indignação são a interrupção da reforma agrária e encerramento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ambos no regime de Bolsonaro. O grupo de agricultores considerou esse o “pior governo” para essas medidas.

Wajngarten considerou que o Movimento Sem Terra, MST, estava envolvido na ação; o grupo negou.

Bolsonaro está no Pará desde o dia 30, domingo. Ele apoiou o deputado Éder Mauro, PL, em Belém; ele é pré-candidato à prefeitura. Depois, foi à Marabá para apoio semelhante a Toni Cunha, PL.

