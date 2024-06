NORBERTO DUARTE Uruguai foi pioneiro na liberação da erva

Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para a descriminalização da maconha e fixou em até 40 gramas ou seis plantas fêmeas a quantidade que distinguirá o usuário de um traficante de drogas. Com a decisão, algumas dúvidas surgiram sobre quais países tem a erva legalizada ou descriminalizada.

Ao menos 25 países flexibilizaram a visão sobre a maconha desde os anos 1980. A maioria, 17, alterou as regras a partir de 2010.

Veja quais países descriminalizaram a Cannabis





Holanda - descriminalização parcial, a venda e o consumo são permitidos em locais específicos

Uruguai

Costa Rica

Colômbia

Portugal

Argentina

Bélgica

Eslovênia

República Tcheca

Croácia

Suíça

Itália

Jamaica

Áustria

Israel

Geórgia

África do Sul

Tailândia

México

Países em que a maconha é legalizada

Estados Unidos - mais da metade dos americanos vive num estado onde a maconha é legal (54%), incluindo a capital, Washington

Canadá

Alemanha

Luxemburgo

Malta

As informações são do Centro Europeu de Monitoramento de Drogas e Dependência de Drogas. Na Europa, cinco países que tornaram a maconha legal após a liberação pioneira do Uruguai. Canadá legalizou em 2018, Malta, em 2021, Luxemburgo, em 2023, e Alemanha, em 2024.

Vale ressaltar que a decisão do STF nesta semana não legaliza o uso da maconha, apenas estabelece que ter uma quantidade para uso pessoal não constitui crime, mas sim uma infração administrativa. O objetivo é evitar que usuários sejam erroneamente acusados de tráfico de drogas, oferecendo critérios claros para distinguir ambas as situações.



