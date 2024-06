Agência Brasil Ministro Dias Toffoli votou pela descriminalização da maconha





Nesta terça-feira (25), o ministro Dias Toffoli votou a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, formando maioria no Supremo Tribunal Federal.

A decisão implica que o uso do entorpecente não será considerado crime, embora não signifique a legalização do consumo. A votação ainda não está concluída, restando os votos dos ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Até o momento, votaram pela descriminalização os magistrados Gilmar Mendes (relator), Edson Fachin, Luís Roberto Barroso (presidente da Corte), Alexandre de Moraes, Rosa Weber (aposentada) e Dias Toffoli. Em contrapartida, os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques se posicionaram contra a medida.

A decisão do STF ocorre em meio a um debate nacional sobre a política de drogas no Brasil e suas implicações sociais e legais. A definição final do tribunal poderá influenciar futuros posicionamentos do Congresso Nacional.

Na quinta-feira (20), Toffoli apresentou um novo entendimento durante o julgamento. O ministro relatou que a lei sobre porte de drogas tem efeito administrativo e não penal. No entanto, sua posição gerou dúvidas, que foram esclarecidas nesta terça-feira, quando ele afirmou ser a favor da descriminalização.

O Supremo também irá analisar quais requisitos serão usados para diferenciar o que é tráfico de drogas e o que é uso pessoal. Na visão dos magistrados, esse é o principal ponto da discussão.

Há um grupo de ministros que defende que a diferenciação deva girar entre 10 e 60 gramas. Edson Fachin já faz parte da corrente que diz que o Congresso Nacional deve ter a responsabilidade de definir essa questão, mas sem estipular um prazo para que o debate ocorra.

Dias Toffoli também defende que o Poder Legislativo decida como serão os parâmetros, mas ele pede que a Corte determine que o debate seja feito e votado em até 18 meses. Por enquanto, não há nenhuma definição.





Lei de Drogas

A Lei de Drogas aponta que a definição sobre o que é tráfico e uso pessoal fica a critério do juiz. No entanto, ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que isso abre precedentes para julgamentos discriminatórios com base na classe social ou cor da pele da pessoa envolvida.

O tema tem gerado conflito entre o Congresso Nacional e o STF. Na visão de parlamentares, a decisão final tem que ficar nas mãos deles. Inclusive, o Senado chegou a aprovar a PEC das Drogas.

