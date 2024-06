Agência Brasil Voto de Toffoli abre nova corrente sobre descriminalização de porte de drogas

Ao votar sobre o porte de maconha para uso pessoal no Supremo Tribunal Federa (STF) na quinta-feira (20), o ministro Dias Toffoli abriu divergência dos demais magistrados da Suprema Corte.

Após o voto de Toffoli, a sessão foi suspensa e a decisão sobre o tema ficará com os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia. O julgamento será retomado na próxima terça-feira (25).





O voto de Toffoli

O ministro votou para manter válido o artigo da Lei de Drogas sobre entorpecentes para consumo próprio. O trecho diz que o porte para uso pessoal deverá ter punições socioeducativas.

Segundo o ministro, a interpretação da lei se aplica ao usuário de drogas. Portanto, as sanções permanecem conforme seu voto.

"Crime é toda conduta apenada, sancionada com detenção ou reclusão. E contravenção é toda conduta sancionada com prisão simples. O Artigo 28, ao tratar do usuário, não sanciona nem com prisão, nem com reclusão, e sequer prisão simples. De crime, não se trata. E nem está no capítulo da natureza penal. Portanto, eu não tenho dúvidas de que a lei foi editada com o objetivo de educar os usuários de drogas, tratar os dependentes, e punir os traficantes", declarou Toffoli em seu voto.



Para o ministro, "classificar o usuário de drogas como criminoso, mesmo que sujeito a penas não privativas de liberdade, contraria o propósito da lei".

Placar

A votação está em 5 a 4 para não considerar crime o porte de maconha para consumo próprio, indicando uma maioria favorável à descriminalização.

O tribunal agora enfrenta o desafio de estabelecer critérios claros para diferenciar o usuário do traficante. Uma das principais discussões entre os magistrados é a possibilidade de especificar uma quantidade mínima de maconha que configure o uso individual.

STF Marcelo Camargo/Agência Brasil - 19/12/2023 Flávio Dino foi aprovado pela CCJ para ocupar vaga no STF Jeferson Rudy/Agência Senado - 13.12.2023 Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) Geraldo Magela/Agência Senado - 21.06.2023 Presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso Valter Campanato/Agência Brasil - 29/09/2023 Ministro do STF Alexandre de Moraes Nelson Jr./SCO/STF Ministro do STF André Mendonça Nelson Jr./SCO/STF Ministra Cármen Lúcia Nelson Jr/SCO/STF - 06.04.2022 Ministro Luiz Fux Nelson Jr./SCO/STF - 06.04.2022 Ministro Edson Fachin Nelson Jr./SCO/STF Ministro Nunes Marques Nelson Jr./SCO/STF Ministro Dias Toffoli ig Os ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e André Mendonça em sessão plenária no STF Nelson Jr/SCO/STF - 06.04.2022 Ministro Gilmar Mendes Nelson Jr./SCO/STF





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.