Reprodução/Wikimedia Commons Delegado da PF Valdecy Urquiza pode ser o primeiro brasileiro a comandar a Interpol

Pela primeira vez, um brasileiro tem a chance de assumir o comando da Polícia Internacional ( Interpol ). O Comitê Executivo da corporação indicou o delegado da Polícia Federal (PF) Valdecy Urquiza para atuar como Secretário-Geral entre 2025 e 2030. A instituição confirmou a indicação em seu site oficial.

A indicação deve ser confirmada em novembro de 2024 pela Assembleia Geral da Interpol, segundo informações do governo. Se Urquiza for aceito, será a primeira vez em 100 anos que um brasileiro assumirá a principal função da instituição.

“Estou profundamente grato pela confiança depositada em mim pelos representantes da comunidade policial global ao ser indicado como o próximo Secretário-Geral. Agradeço também à Polícia Federal e as demais instituições governamentais brasileiras pelo apoio fundamental nesta conquista histórica", disse Urquiza após saber da indicação.

O governo brasileiro afirma que a indicação representa o reconhecimento da competência da PF no combate ao crime pela comunidade internacional.

Com 196 países membros, a Interpol é a maior corporação policial do mundo. A instituição possibilita a interação e cooperação entre as polícias de todos os integrantes, realizadas a partir do compartilhamento de dados e do suporte operacional e técnico.

"O trabalho da Interpol nunca foi tão importante", afirma o atual presidente da corporação Ahmed Naser Al-Raisi, ao citar o aumento significativo do crime ao redor do mundo.

“O senhor Urquiza impressionou o Comitê Executivo com sua experiência, visão e compromisso com o policiamento internacional. Ele traz experiência significativa de policiamento, como policial sênior no Brasil, ex-membro da equipe da INTERPOL e como vice-presidente da Interpol para as Américas", disse Al-Raisi.



O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a indicação de Urquiza é uma vitória para o país.

"Urquiza é um profissional altamente qualificado e capacitado, com currículo robusto tanto na sua atuação na Polícia Federal, onde atualmente ocupa a função de Diretor de Cooperação Internacional, quanto na própria INTERPOL, onde hoje é o vice-presidente para as Américas", disse Andrei Rodrigues.



Quem é Valdecy Urquiza

Atualmente, Urquiza é um dos três vice-presidentes da Interpol. Ao lado dele, trabalham o belga Peter de Byshhcher e o nigeriano Garga Baba Umar. Além disso, ele exerce o cargo de Diretor de Cooperação Internacional da Polícia Federal.

Em fevereiro deste ano, Urquiza declarou em entrevista à agência Reuters que a corporação deveria eleger um secretário-geral de uma nação em desenvolvimento, de forma a diversificar e ampliar a legitimidade de suas operações num contexto mundial cada vez mais polarizado.

"Entendemos que a diversidade trará mais credibilidade à organização, mais legitimidade ao trabalho que é feito. Por quê? A organização atua em atividades no combate a ameaças de todo o globo, então precisamos agregar à organização a expertise, prioridades e forma de combate, às prioridades de cada polícia de outras regiões do globo", disse na ocasião.



Entre uma das medidas para diversificar as atividades da Interpol, Urquiza já demonstrou que pretende aumentar a participação feminina na alta cúpula da instituição.

Como funciona a eleição na Interpol

A função de Secretário-Geral é a que 'comanda' a instituição. A cada cinco anos, é realizado um pleito para decidir quem representará o cargo.

O processo de seleção começou em julho de 2023, quando foi aberta a temporada de indicações realizadas pelos países membros, que poderiam ser realizadas até dia 31 de janeiro de 2024.

Terminado o período de indicações, o Comitê Executivo da instituição avaliou as candidaturas e 'filtrou' os nomes dos indicados. Os selecionados foram entrevistados em junho de 2024, quando a candidatura é oficializada.

Então, em novembro, cada um dos países-membros da instituição vai votar de forma anônima para escolher o novo Secretário-Geral. Aquele que atingir a maioria simples dos votos (metade mais um) assume o cargo.

Além de Valdecy Urquiza, outros candidatos foram indicados para o cargo de Secretário-Geral da Interpol. São eles: Stephen Kavanagh, do Reino Unido; Mubita Nawa, da Zâmbia; e Faisal Shahkar, do Paquistão.

