O Ministério Público Eleitoral elaborou um relatório que aponta a existência de gastos ilícitos durante a campanha de Cláudio Castro (PL-RJ) nas eleições ao governo do Rio de Janeiro em 2022. O governador rebateu as acusações, classificando a afirmação do MPE como “equivocada”.

De acordo com informações da GloboNews, as investigações indicam que uma idosa de 65 anos recebeu mais de R$ 2,5 milhões do fundo eleitoral. No entanto, a mulher declarou que não trabalhou na campanha de Cláudio Castro.

O MPE afirma que a vida de Lúcia Helena Siqueira Lopes de Jesus, que não possui nenhum registro de trabalho, mudou após as eleições de 2022. Ela se tornou a única sócia e administradora da empresa Cinqloc Empreendimentos e fechou um acordo com a campanha de Castro.

A função da empresa era contratar cabos eleitorais, copeiras, recepcionistas, coordenadores, entre outros profissionais para trabalharem nas eleições a favor do governador, que buscava ser reeleito, obtendo sucesso no primeiro turno ao obter 60% dos votos e registrando gastos de quase R$ 5 milhões com cabos eleitorais e outros funcionários contratados pela empresa.

O que chamou a atenção da Procuradoria Eleitoral foi o endereço da Cinqloc, localizado na Baixada Fluminense.

Cláudio Castro e o vice Thiago Pampolha foram acusados pela Procuradoria Eleitoral de gastos ilícitos, tornando-se réus. Eles correm o risco de perderem seus mandatos por uma possível cassação da chapa.





As informações do MPE

A Justiça Eleitoral ordenou, em janeiro do ano passado, a quebra do sigilo bancário e fiscal de seis empresas que, somadas, receberam R$ 10 milhões do fundo eleitoral. Os investigadores estão rastreando o destino desse dinheiro.

Segundo a GloboNews, entre setembro e outubro de 2022, ocorreram 14 transferências entre a Cinqloc e Lúcia Helena Siqueira Lopes de Jesus. Ela mora em uma residência em um clube, às margens da Baía de Guanabara, na Ilha do Governador.

Embora não tenha comentado sobre o contrato, Lúcia confirmou ser dona da Cinqloc e que os acordos são feitos por sua nora, Evandreza Henrique da Silva, que concorreu em 2022 ao cargo de deputada estadual do Rio, recebendo quatro mil votos, mas não sendo eleita.

Evandreza é esposa de Fábio Siqueira Lopes, que recebe pagamento do Ceperj, órgão do governo fluminense.

Os advogados de Cláudio Castro afirmam que a empresa apresentou documentos que comprovam a movimentação financeira e que o Ministério Público tem dado informações equivocadas.

A defesa do governador relatou que confia na justiça eleitoral, pois suas contas de campanha foram aprovadas em 2022.

