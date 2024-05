Foto Tomaz Silva/ Agência Brasil Cláudio Castro é o atual governador do Rio de Janeiro





O desembargador Peterson Barroso Simão , relator do processo no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), votou nesta sexta-feira (17) a favor da cassação do mandato do governador Cláudio Castro (PL).

O relator também votou pela cassação do vice-governador do estado, Thiago Pampolha (MDB), e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar (União).

Além disso, determinou a inelegibilidade de Castro e Bacellar por oito anos, a partir de 2022.

Após o voto do desembargador e corregedor regional eleitoral, o desembargador Marcello Granado solicitou vista para analisar o processo.

O pedido pode resultar no adiamento do julgamento por pelo menos 10 dias, o que levou à interrupção da sessão. A próxima audiência está agendada para a próxima (23).

Relembre o caso

O julgamento avalia uma denúncia de abuso de poder político e econômico relacionada ao desvio de recursos na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Peterson Barroso Simão responsabilizou diretamente o governador pelos desvios no Ceperj, que teriam causado desequilíbrio nas eleições. Cerca de 20 mil contratações foram feitas sem critérios objetivos, segundo o voto.

