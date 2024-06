Reprodução: Câmara dos Deputados Lupion considera Lira "primeiro-ministro" e quem comanda a pauta do país e o orçamento.

O deputado Pedro Lupion (PP-PR), líder da bancada ruralista no Congresso, defende a aprovação de um projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para que o ex-mandatário, que está inelegível até 2030 , possa concorrer às eleições presidenciais de 2026.

Lupion diz que as chances do projeto ser aprovado são grandes, e que o presidente Lula "dá motivos todos os dias para a direita voltar ao poder".

"Vamos trabalhar para isso. Eu não sei como os partidos do centrão vão reagir, mas os parlamentares sobre os quais eu tenho influência, vou trabalhar para que ele possa ser aprovado", afirmou em entrevista à coluna de Andreza Matais, do UOL .

Lupion diz que o projeto ainda não tem data para ser apresentado. "A eleição é só em 2026. Acho que é justo ele ter condições de disputar as eleições. Se Bolsonaro não for candidato, acho que é justo o governador Tarcísio, o governador Ronaldo Caiado [Goiás], o Ratinho Jr [Paraná], a Tereza Cristina [senadora]. Nenhum deles vai enfrentar o outro. Será tudo uma grande composição", disse o parlamentar.

O deputado lidera uma bancada com 350 deputados (de um total de 513) e 50 senadores (de 81). Segundo o parlamentar, em um ano e meio, ele só esteve duas vezes com o ministro Alexandre Padilha, que faz a articulação política do governo.

Lupion, no entanto, não vê necessidade de diálogo com o ministro porque, para ele, Arthur Lira (PP-AL) que é o "primeiro-ministro" e comanda a pauta do país e o orçamento.





Leilão do arroz

Em relação à controvérsia sobre o leilão de arroz importado, cancelado pelo governo devido a alegações de "falcatrua", conforme descrito por Lula, Lupion sugere que persistir com a discussão só pode ser explicado por "algum interesse escuso por trás disso, só pode ser. Não vejo justificativa nenhuma para isso."

"Existe uma resistência de vários deputados em assinar com o argumento de que o leilão foi cancelado. Acham que a CPI teria perdido o objeto. Eu discordo. O cancelamento do leilão e as demissões que ocorreram apontam que houve algum malfeito e justifica uma CPI. É um período complicado, de recesso, eleições, a gente precisaria de uma articulação política bem grande para ser instalada. Vamos ver", disse o deputado à coluna quando perguntado sobre a possibilidade de uma CPI para apurar o leilão do arroz.

Sobre um possível segundo leilão, Lupion diz: "Estamos alertando. Dissemos ao ministro [Carlos] Fávaro que não deveria ser feito. Para fazer um novo leilão depois de todo o problema que teve esse, é porque tem um interesse muito grande por trás disso. Não posso enxergar outra coisa. Precisamos entender de onde vem todo esse interesse, qual a sanha para comprar esse arroz. Uma CPI pode investigar se é dinheiro para campanha."

O deputado diz ainda que concorda com o presidente João Martins, da CNA, que já afirmou que o governo Lula é um "desgoverno".

"É um desgoverno no sentido em que não é possível que o presidente da República e o ministro da Economia não se conversem, que não tenha um tipo de articulação mínima dentro do governo de um ajudar o outro e tentar negociar pautas. É um monte de gente batendo cabeça", afirma o parlamentar.

