O deputado André Ferreira, do Partido Liberal de Pernambuco, obteve R$ 5,5 milhões de verbas adicionais do Ministério da Saúde para beneficiar quatro municípios por ele indicados em seu estado. Esses fundos foram disponibilizados após o parlamentar decidir votar alinhado com o governo na Câmara dos Deputados , contrariando a orientação de seu partido.

Os valores adicionais das verbas geralmente são liberados apenas para os deputados e senadores que votam junto ao governo, e não para a oposição.

Em abril, o governo se comprometeu a disponibilizar aproximadamente R$ 12 milhões adicionais para cada parlamentar. Naquele período, o Executivo buscava aprovar o projeto que reintroduzia o DPVAT, seguro destinado a compensar vítimas de acidentes de trânsito, o qual havia sido extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida foi aprovada com 304 votos a favor e 136 contrários.

André Ferreira não seguiu as orientações do PL e votou a favor do DPVAT. Além dele, outros 19 deputados do partido também foram favoráveis ao projeto, como Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Vermelho (PL-PR) e João Carlos Bacelar (PL-BA).





Ferreira direcionou os recursos adicionais por meio de uma emenda de comissão para os municípios de Bezerros, Jaqueira, Jucati e Jaboatão dos Guararapes, segundo informações do UOL. Os repasses foram efetuados em 29 de maio para financiar aquisição de equipamentos, fortalecimento da atenção primária e ampliação dos serviços de saúde de média e alta complexidade.

O repasse dos recursos às cidades foi executado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). Essa modalidade é amplamente preferida pelos parlamentares porque o montante é destinado diretamente ao fundo de saúde do município, estado ou do Distrito Federal.



O parlamentar disse que ao UOL que tem como prioridade obter recursos para atender as demandas do povo pernambucano.

"Uma das prerrogativas do mandato parlamentar é indicar no Orçamento da União as demandas do seu Estado através das emendas parlamentares. Esse é um papel fundamental para atender as necessidades do cidadão que mora no interior desse país. E eu, enquanto representante do povo, não posso me furtar a exercer essa função por causa do governo X ou Y. Desde o início do governo Lula, eu tenho batalhado por esses recursos federais tanto quanto eu fazia na gestão Bolsonaro. Tenho uma equipe competente que me auxilia, batendo em porta de ministério, conversando com os gestores e, por isso, estamos levando recursos para beneficiar o povo pernambucano", afirmou

Ferreira está atualmente em seu segundo mandato e foi eleito com o respaldo do ex-presidente. Atuando na Câmara dos Deputados como oposição, ele votou contra as iniciativas do governo Lula em 88% das ocasiões, conforme relatado pela plataforma Power BI, abrangendo temas como a reforma tributária e a taxação dos mais ricos.

