O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para São Paulo na manhã deste domingo (23) para se reunir com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) e o linguista e filósofo Noam Chomsky.

O presidente chegou à capital paulista por volta das 11h50 e seguiu para sua residência. Não há compromissos públicos em sua agenda, apenas as reuniões com FHC e Chomsky.

Lula e Fernando Henrique Cardoso foram adversários políticos durante a década de 1990 e início dos anos 2000. Em 1994 e 1998, impulsionado pelo sucesso do Plano Real, FHC venceu as eleições presidenciais no primeiro turno, enquanto Lula ficou em segundo lugar.

Em 2002, FHC, impossibilitado de concorrer à reeleição, apoiou José Serra (PSDB-SP), que chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Lula, com 61,27% dos votos contra 38,73%.

Em 2006, FHC teve pouca influência na escolha do candidato do PSDB, já que Geraldo Alckmin, atualmente vice-presidente da República, não era sua primeira opção.

Com o passar do tempo, a rivalidade entre Lula e Fernando Henrique Cardoso foi diminuindo.

Em 2022, os dois se encontraram e FHC declarou apoio a Lula no segundo turno contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), justificando sua escolha pela “história de luta pela democracia e inclusão social” de Lula.

Lula encontra Noam Chomsky

Além do encontro com FHC, Lula também se reunirá com Noam Chomsky, de 95 anos. Chomsky recebeu alta hospitalar na última terça-feira (18), após ter sido internado no hospital Portuguesa, em São Paulo.

Ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em junho do ano passado, conforme noticiado pela Folha de S.Paulo, e tem enfrentado problemas de saúde desde então.

Chomsky tem residido no Brasil nos últimos anos devido ao seu casamento com uma brasileira.

Após concluir seus compromissos em São Paulo, Lula retornará a Brasília. A previsão é que ele chegue à capital federal nesta segunda-feira (24).

