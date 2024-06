Agência Brasil Armas foram apreendidas com investigados.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (20), nova etapa da Operação Lesa Pátria , com o objetivo de identificar pessoas que “financiaram e fomentaram” os atos golpistas de 8 de janeiro , quando as sedes dos Três Poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Os alvos são empresários de Santa Catarina que atuaram tanto no financiamento dos atos em Brasília quanto no bloqueio de estradas.

Segundo a CNN, o subsídio se deu por meio de pagamento de combustíveis e passagens para pessoas saírem do estado para Brasília.

De acordo com a PF, a nova fase da operação cumpre 15 mandados de busca e apreensão e 12 de busca pessoal em Goiás (4), Mato Grosso do Sul (4) e Santa Catarina (19).



Foram encontradas armas junto com os alvos. Veja:

Armas encontradas com os alvos da operação Reprodução: PF Mandados foram cumpridos em três estados Reprodução: PF Munição encontrada com os suspeitos Reprodução: PF



Ainda, suspeita-se que os alvos também tenham participado do bloqueio de estradas após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em outubro 2022. Após o pleito, dezenas de rodovias de todo o país ficaram interditadas por manifestantes contrários ao resultado das urnas.

Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados, uma vez que as estimativas dos danos causados ao patrimônio público podem chegar a R$ 40 milhões.

“Os fatos investigados constituem, em tese, crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”, informou a PF.

