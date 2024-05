Agência Brasil A PF cumpre dois mandados de medidas de monitoramento

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (23) a 27ª fase da Operação Lesa Pátria , que busca identificar as pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 , quando a praça dos Três Poderes foi invadida e vandalizada.

A corporação cumpre 18 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo (7), Paraná (7 mandados), Goiás (1), Mato Grosso (1) e Rondônia (2). Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os agentes cumprem ainda dois mandados de medidas de monitoramento, que é a tornozeleira eletrônica. Ademais, o STF determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados, mas a PF não divulgou o total.

Nesta fase, os alvos são suspeitos de terem financiado ônibus que levaram os vândalos à capital federal. Estima-se que os danos causados ao patrimônio público cheguem a R$ 40 milhões, segundo a PF.

Operação Lesa Pátria

Na Operação Lesa Pátria, os crimes investigados são: dano qualificado, associação criminosa, golpe de estado, incitação ao crime, destruição e deterioração.

