Nesta segunda-feira (17), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que serão distribuídos entre os 29 partidos para as eleições municipais deste ano, que acontecem em outubro. Ao todo, serão R$ 4, 9 bilhões para o 'fundão eleitoral'.

O montante distribuído é calculado de acordo com o desempenho das legendas nas eleições de 2022. Com isso, o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, lidera o ranking, com R$ 886 milhões para dividir entre seus candidatos.

A lista segue com o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Lula, com R$ 620 milhões. Considerando a federação com o PC do B e PV, o montante sobe para R$ 721 milhões.

Em terceiro lugar está o União Brasil, com R$ 537 milhões. Se somados, os três primeiros colocados vão receber R$ 2,04 bilhões, ou seja, mais de 40% das verbas.

Confira quanto cada partido vai receber:

AGIR - R$ 3,4 milhões AVANTE - R$ 72,5 milhões CIDADANIA - R$ 60,2 milhões DEMOCRACIA CRISTÃ - R$ 3,4 milhões MDB - R$ 404,3 milhões MOBILIZA - R$ 3,4 milhões NOVO - R$ 37,1 milhões PCdoB - R$ 55,9 milhões PCB - R$ 3,4 milhões PCO - R$ 3,4 milhões PDT - R$ 173,9 milhões PL - R$ 886,8 milhões PMB - R$ 3,4 milhões PODE - R$ 236,6 milhões PP - R$ 417,2 milhões PRD - R$ 71,8 milhões PRTB - R$ 3,4 milhões PSB - R$ 147,6 milhões PSD - R$ 147,9 milhões PSDB - R$ 147,9 milhões PSOL - R$ 126,8 milhões PSTU - R$ 3,4 milhões PT - R$ 619,8 milhões PV - R$ 45,2 milhões REDE - R$ 35,9 milhões REPUBLICANOS - R$ 343,9 milhões SOLIDARIEDADE - R$ 88,5 milhões UNIÃO - R$ 536,5 milhões UP - R$ 3,4 milhões

Desde 2015, o Supremo Tribunal Federal proíbe a doação da iniciativa privada para campanhas eleitorais, justificando que o financiamento por parte de empresas e bancos a certos candidatos poderia desequilibrar o jogo demorcrático.

O fundo eleitoral foi criado em 2018, como uma alternativa para que a disputa entre os candidatos não tivesse influência direta de terceiros.

