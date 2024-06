Reprodução/Canal Gov Lula discursa durante evento em Guarulhos, em São Paulo





A aprovação do desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu terceiro mandato permanece estável em comparação com a pesquisa anterior, segundo o Datafolha divulgado nesta terça-feira (18). Apesar do conflito com o Congresso Nacional e da turbulência enfrentada na economia, o petista conseguiu uma leve melhora na opinião pública.

De acordo com os dados do levantamento, Lula possui uma aprovação de 36%, ante 35% em março. Já a reprovação caiu de 33% para 31%, e a avaliação regular aumentou de 30% para 31%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O instituto questionou qual a expectativa da população em relação à economia. Segundo os dados, 40% dos entrevistados têm uma visão positiva do setor, enquanto 28% acreditam que a situação irá piorar. Aqueles que disseram que seguirá igual representam 27%.

Esses números indicam que as críticas do governo em relação a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a queda no Ibovespa e o aumento do dólar ainda não afetaram o humor dos brasileiros.

Os mais jovens (47%), moradores do Nordeste (53%) e os menos escolarizados (50%) são os mais otimistas quando o assunto é economia. Já em relação à aprovação de Lula, 48% dos nordestinos e 53% dos que estudaram até o fundamental dizem que o presidente é ótimo ou bom.

Por outro lado, os mais pessimistas estão na região Sul, representando 36% dos entrevistados. Além disso, aqueles que ganham de cinco a 10 salários mínimos (37%) e os evangélicos (38%) desaprovam o governo.

Entre os entrevistados, 26% afirmaram que a vida melhorou, enquanto 21% disseram que piorou, e 52% consideram que tudo permanece igual.





Confira outros dados do levantamento do Datafolha



Renda até 2 salários mínimos (49% dos entrevistados):

Melhorou: 32%

Piorou: 18%

Renda acima de 10 salários mínimos (4% dos entrevistados):

Melhorou: 19%

Piorou: 31%

Consideram ótimo ou bom:

Mais pobres: 42%

Idade de 45 a 59 anos: 44%

Mais velhos: 47%

Nordestinos: 48%

Menos instruídos: 53%

Consideram ruim ou péssimo:

Homens: 35%

Idade de 25 a 34 anos: 38%

Ensino superior: 38%

Evangélicos: 44%

Mais ricos (acima de 5 salários mínimos): 45%

Comparação com Mandatos Anteriores de Lula

Primeiro mandato (2004):

Ótimo ou bom: 35%

Ruim ou péssimo: 17%

Regular: 45%

Segundo mandato (maio de 2009):

Ótimo ou bom: 69%

Ruim ou péssimo: 6%

Regular: 24%

Comparação com Jair Bolsonaro em Junho de 2020



Ótimo ou bom: 32%

Ruim ou péssimo: 44%

Regular: 23%

O Datafolha entrevistou 2.008 pessoas em 113 municípios brasileiros de 4 a 13 de junho.

