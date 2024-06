reprodução/tv senado Contadora de histórias em sessão sobre aborto no Senado Federal

Os senadores defensores do PL do Aborto levaram uma contadora de histórias para a sessão desta segunda-feira (17) , no Senado Federal. Identificada como Nyedja Gennari , a profissional fez uma apresentação sobre um suposto feto no dia em que foi submetido ao procedimento de assistolia fetal.

"Essa história, embora trágica, dolorosa, é um chamado à reflexão para que todos compreendam a seriedade e as consequências do aborto", disse Gennari, ao final da performance. Assista abaixo.

Pacheco critica

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reprovou a presença da contadora de histórias na sessão. De acordo com a CNN, o senador ficou irritado com a falta de especialistas sobre o assunto na sessão.

Anteriormente, Pacheco já havia se manifestado contra o projeto. "Uma matéria dessa natureza jamais iria direto ao plenário do Senado Federal. Ela deve ser submetida às comissões próprias, e é muito importante ouvir as mulheres do Senado, que são legítimas representantes das mulheres", afirmou Pacheco, um dia a urgência ser aprovada na Câmara.





Zero debate

Em meio ao avanço do PL do Aborto e à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre a assistolia fetal , o evento tinha como objetivo aprofundar o debate sobre o tema com vários representantes da sociedade civil.

Apesar disso, a sessão organizada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) teve um discurso uníssono, contando somente com a presença de parlamentares da oposição e representantes da sociedade favoráveis a restrições para a chamada assistolia fetal.

No evento, os defensores do Projeto de Lei (PL) 1904/2024 também mostraram imagens de procedimentos reais foram exibidos no plenário - as imagens não foram veiculadas na TV Senado.

