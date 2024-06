Reprodução: Flipar FAB tenta comprar F-16 dos EUA

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou um estudo para comprar caças F-16 usados dos Estados Unidos . A informação foi confirmada em um comunicado do órgão neste domingo (16).

Segundo a nota, a FAB está avaliando a aquisição dos modelos. "Ainda não estão sendo realizadas negociações com governos ou empresas, nem foram definidas quantidades ou versões", esclareceu o comunicado.

O portal especializado Janes Defense , dos Estados Unidos, informou que os militares brasileiros já iniciaram as conversas com o governo norte-americano.

Segundo a publicação, o plano da FAB seria a aquisição de um modelo mais barato que o Gripen, atualmente em fase de recebimento.

Confira a nota da FAB na íntegra:

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que está levantando dados para a realização de um estudo sobre a possibilidade de aquisição de aeronaves de caça usadas F-16 Fighting Falcon. A análise, no entanto, não guarda relação com as capacidades da aeronave F-39 Gripen.

Destaca-se, ainda, que, até o momento, não estão sendo realizadas negociações com governos ou empresas, nem foram definidas quantidades ou versões. As únicas interações realizadas sobre o tema tiveram como objetivo o levantamento de dados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .