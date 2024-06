Reprodução Kumar é considerado o Notradamus indiano

O astrólogo Kushal Kumar , conhecido por ser o "Nostradamus indiano" , fez uma previsão preocupante. Segundo o vidente, uma Terceira Guerra Mundial será iniciada na próxima semana, mais precisamente nesta terça-feira (18). O catastrófico prognóstico foi repercutido pelo jornal britânico "Daily Star".



Kumar afirma que a Terceira Guerra se iniciará devido a diversos motivos, como a guerra Israel x Hamas, os disparos entre as Coreias, a investida da China contra Taiwan e confronto entre a Otan e forças da Rússia, em decorrência da guerra na Ucrânia.

O vidente até afirmou que a sua previsão pode ser adiada, mas não por muito tempo. "Observemos o cenário de guerra em desenvolvimento em pontos críticos em todo o mundo com o passar dos dias", declarou o indiano.

Kumar ainda destacou que a Terceira Guerra Mundial vai acabar com a vida na Terra.





O original

Michel de Nostredame foi médico, astrólogo e vidente francês que viveu no século XVI. Ele previu alguns eventos catastróficos, como a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha e os horrores da Segunda Guerra Mundial, segundo estudiosos da sua obra.



