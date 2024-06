Reprodução Violência ocorreu pelo fato do professor mexer a mesa do aluno, que não queria se juntar à fila formada com os outros estudantes

Um aluno de 17 anos, estudante do 2º ano do Ensino Médio, enforcou um professor, de 51 anos, dentro da sala de aula do Colégio Estadual Santos Dumont. O caso aconteceu na quarta-feira (12), em São Tomé, no Paraná.

A diretora da escola acionou a Polícia Militar (PM). Ela e o professor enforcado registraram Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.



O ato foi gravado por uma das testemunhas. As imagens mostram o aluno segurando o professor pelo pescoço, que está abaixado no chão. A agressão só para quando estudantes tiram o aluno de cima do profissional de educação.

A razão da violência, segundo a diretora, ocorreu pelo fato do professor mexer a mesa do aluno, que não queria se juntar à fila formada com os outros estudantes.

À RPC, emissora filiada da Globo, o professor afirmou estar abalado com a situação e disse que não rejeita a possibilidade de deixar a profissão.





Investigação

A Vara da Infância e Juventude está a frente das investigações para apurar o ato infracional praticado pelo aluno. Ademais, o professor será encaminhado para um exame de corpo de delito.



A Secretaria de Estado da Educação (Seed) afirmou por meio de nota que a equipe pedagógica do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cianorte acionou o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitário (Bpec) e os pais do estudante.

Segundo a secretaria, o caso foi reportado à Ouvidoria e ao Departamento de Educação em Direitos Humanos.

Veja vídeo:









