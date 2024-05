Montagem iG / Imagens: Marcello Casal jr/Agência Brasil e Rovena Rosa/Agência Brasil Guilherme Boulos e Ricardo Nunes são os dois principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem ampla vantagem contra Ricardo Nunes (MDB) na corrida pela Prefeitura de São Paulo . A menos de cinco meses para as eleições de 2024, o psolista aparece com 37,2% das intenções de votos, enquanto o atual prefeito possui 20,5%. Os dados são da pesquisa AtlasIntel , feita em parceria com a emissora CNN e divulgada nesta terça-feira (28).

A surpresa do levantamento é o empresário Pablo Marçal (PRTB), que lançou sua pré-candidatura na sexta-feira passada (24) e ocupa a terceira preferência entre os paulistanos, com 10,4%. Na sequência, aparecem Tabata Amaral (PSB), com 9,9%, e José Luiz Datena (PSDB) e Kim Kataguiri (União), ambos com 7,9%.

A AtlasIntel entrevistou 1.670 moradores da cidade de São Paulo, entre os dias 22 e 27 de maio, via recrutamento digital aleatório. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Este foi o primeiro levantamento do instituto com esses candidatos.

Veja o resultado da pesquisa abaixo:

- Guilherme Boulos (PSOL): 37,2%

- Ricardo Nunes (MDB): 20,5%

- Pablo Marçal (PRTB): 10,4%

- Tabata Amaral (PSB): 9,9%

- José Luiz Datena (PSDB): 7,9%

- Kim Kataguiri (União): 7,9%

- Marina Helena (Novo): 3,5%

- Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,5%

- Não sei: 0,9%

- Voto branco/nulo: 1,4%

Boulos lidera sem Marçal e Datena

De com a Atlas, em um cenário sem a presença de Marçal e Datena, o deputado federal Guilherme Boulos também aparece à frente do atual prefeito de São Paulo.

Neste recorte, entretanto, Boulos tem 37,2% das intenções de votos, enquanto Ricardos Nunes pula para 32,6%. Em abril, o instituto fez uma pesquisa com este cenário . Na ocasião, porém, os dois principais estavam tecnicamente empatados.

