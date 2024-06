Lula Marques/ Agência Brasil - 09/04/2024 Sergio Moro agora terá que responder ao processo





O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) foi transformado em réu nesta terça-feira (4) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de praticar calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, também do STF.

A decisão foi unânime, com voto favorável da relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia, acompanhada pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.

Moro foi denunciado pela então vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, por acusar falsamente o ministro Gilmar Mendes de corrupção passiva.

A denúncia se refere a um vídeo no qual o senador, durante um evento, fez referência a "comprar um habeas corpus" de Gilmar Mendes. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Moro tentou prejudicar a imagem e a honra do ministro do Supremo.

A ministra Cármen Lúcia, ao justificar a abertura do processo penal, afirmou que há elementos suficientes para a denúncia.

"Nessa fase do procedimento, na denúncia se demonstrou suficientemente a falsa imputação pelo denunciado de fato definido como crime a ministro deste Supremo Tribunal, tipificando o delito previsto no artigo 138 do Código Penal", declarou.

Ela acrescentou que, mesmo que Moro tenha afirmado que se tratava de uma brincadeira, não é aceitável que uma pessoa ofenda a honra de outra.

O conflito entre Moro e Gilmar Mendes é conhecido publicamente, com ambos trocando críticas ao longo dos anos.

Gilmar Mendes já criticou a atuação de Moro na Operação Lava Jato, enquanto o senador defendeu sua atuação como juiz, afirmando que sempre esteve focado em combater a corrupção no país.

