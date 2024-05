Reprodução Eduardo Leite ao lado do marido





Nesta quinta-feira (16), Thalis Bolzan, pediatra e esposo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), manifestou seu apoio ao marido após um comentário polêmico que recebeu críticas.

Bolzan postou nas redes sociais um vídeo com o pedido de desculpas de Leite, elogiando-o ao escrever: "Não conheço ser humano maior que ele".

A polêmica começou terça-feira (14) quando, em uma entrevista à Rádio Band News FM, Leite expressou preocupações sobre a recuperação do comércio local em face das doações recebidas de outras regiões do país, dizendo que isso poderia dificultar o "reerguimento" do comércio.

Após a reação negativa, Leite fez um pedido de desculpas público, esclarecendo que nunca teve a intenção de desencorajar ou desvalorizar as doações recebidas.

“Antes de mais nada, meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade a favor do povo gaúcho. Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar nosso Rio Grande do Sul numa grande reconstrução”, declarou.

“Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, traz também a situação dos nossos pequenos comerciantes. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós, e ninguém está livre de errar. Portanto, meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas”, completou.

Bolzan, que formalizou sua união com Leite no final de 2023, usou suas redes sociais para compartilhar a retratação do governador e reafirmar seu caráter.

