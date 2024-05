Reprodução: X Governador Eduardo Leite em coletiva sobre o Rio Grande do Sul

Após enfrentar duras críticas nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu desculpas pela fala polêmica em que sugeriu que as doações feitas para as vítimas das chuvas no estado podem dificultar a recuperação do comércio local .

Em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), o governador pediu desculpas 'pela confusão' causada pela fala, que explicou ter relação com a sua preocupação acerca da 'tragédia dos nossos pequenos comerciantes', que 'também perderam tudo'.

"Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir opu desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo apra ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem vindas", disse o governador.

"Eu peço que entenda, entre tantas preocupações que a tragédia nos trás, está também a tragédia dos nossos pequenos comerciantes. Aqueles que tinham um lojinha, um pequeno armazém, um bazar que perderam tudo e também perderam mais viram suas atividades despencar por conta da situação que a gente está vivendo no nosso estado", continuou.

"Os impactos nos comércios locais vai ser preocupação para oum outro momento e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando", afirmou.

Assista ao vídeo de desculpas do governador Eduardo Leite:

ESCLARECIMENTO E PEDIDO DE DESCULPAS. pic.twitter.com/SD2qeuUja0 — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 15, 2024





Entenda a polêmica

A fala em questão foi dada em uma entrevista à Rádio BandNews FM, em que o governador disse que “o reerguimento do comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país”.

"Pedi à nossa equipe aqui que ajude a estruturar ferramentas e canais para que aquelas pessoas que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país", disse Leite.

O governador teve mais de 60 mil menções no X. Os internautas apontaram a 'desumanidade' na fala de Leite, uma vez que o estado vive uma situação delicada após as enchentes, que resultaram em 149 óbitos até o momento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp