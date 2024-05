Reprodução: governo do RS Eduardo Leite, governador do RS, gerou polêmica durante tragédia que atinge o estado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), está enfrentando críticas nas redes sociais depois de sugerir que as doações feitas por brasileiros de outros estados para ajudar as vítimas das enchentes no RS podem dificultar a recuperação do comércio local. (Vídeo abaixo)

Eduardo Leite foi mencionado em mais de 60 mil postagens no X, antigo Twitter, sendo um dos tópicos mais discutidos na seção de Política da rede social nesta quarta-feira (15). As críticas surgiram em resposta às declarações do governador sobre os efeitos das doações na economia do estado, especialmente considerando a situação delicada após as enchentes que resultaram em 149 mortes até o momento.

"Pedi à nossa equipe aqui que ajude a estruturar ferramentas e canais para que aquelas pessoas que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio sobre o impacto que isso terá no comércio local. O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país", comentou em entrevista à Rádio Band News FM.



Leite ressaltou que não está "desprezando" as doações. "Pelo contrário, são muito bem recebidas, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos no comércio local aqui no Rio Grande do Sul", complementou.



Veja o vídeo:

Eduardo Leite sugere que doações físicas são prejudiciais, pois afetam o comércio local.



Ele está pouco se lixando se as pessoas que perderam tudo estão precisando com urgência, o que não pode acontecer é afetar o lucro dos empresários.



Agora, quando a doação física vem do Elon… pic.twitter.com/xMeI3yMHCO — Orestes (@SomenteOrestes) May 15, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp