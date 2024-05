Reprodução/redes sociais Jorge Seif é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro





O senador Jorge Seif (PL-SC), que foi ex-secretário da Pesca do governo Jair Bolsonaro (PL-RJ), pediu “perdão” por ter ido a Copacabana para assistir ao show da cantora Madonna, no último sábado (4). A posição do parlamentar ocorreu na tribuna do Senado após ser criticado por bolsonaristas.

“Nós, quando somos eleitos, representamos parte da nossa população. Representamos valores, bandeiras e temos posições. No último sábado eu decepcionei meu eleitorado. Fui a um show, o qual não representa alguns valores nossos, e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo. Quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos, precisamos fazer algo que é ensinado na Bíblia sagrada, que é pedir perdão” declarou Seif.

O senador também afirmou que sua ida ao show não tinha a intenção de ser desrespeitoso com “o povo do Rio Grande do Sul”, estado que tem sofrido com os temporais, acarretando em 100 mortes, segundo a última atualização da Defesa Civil.

Antes de se desculpar, Seif teve um áudio vazado pelo Portal Metrópoles. Na mensagem enviada para um amigo, o senador disse que foi assistir a apresentação da cantora norte-americana por causa de um pedido da esposa.

"O show, minha esposa me pediu. A artista que ela acompanha desde a juventude, gosta, a mulher está se aposentando, 40 anos de carreira. Está encerrando a carreira dela. Minha esposa, que está passando por essa fase terrível comigo, terrível, me falou: 'Meu marido, eu gostaria de ver o encerramento da carreira artística da Madonna. Você pode me levar no Rio de Janeiro? Estou te fazendo um pedido. Você pode me levar?' Quem que diria não à esposa, cara? Eu não diria não", explicou.

O ex-secretário da Pesca e o ex-secretário de comunicação e advogado Bolsonaro, Fábio Wajngarten, foram muito criticados por bolsonaristas por estarem na área VIP do show da Madonna junto com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ).

A apresentação da cantora internacional contou com a presença de 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana. No palco, a artista defendeu o grupo LGBTQIA+ e a liberdade sexual das mulheres, além de criticar o conservadorismo e as religiões.

