Reprodução/Instagram Madonna participou do movimento #EleNão

Neste sábado (4), a cantora Madonna se apresentará na praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, cidade berço do bolsonarismo na região. Apesar de estar em um local que foi base eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e de sua longa trajetória no Congresso Nacional, a estrela internacional nunca escondeu suas discordâncias com o político.



Desde 2018, a artista internacional tem sido uma crítica contundente de Bolsonaro. No auge das eleições naquele ano, quando o então deputado federal liderava as pesquisas, a cantora se uniu à campanha "Ele Não", expressando sua posição contra ele.

Em um gesto simbólico, ela apareceu com uma fita na boca com a palavra "freedom", que significa "liberdade", e utilizou hashtags como "#EleNão vai nos desvalorizar", "#EleNão vai nos oprimir" e "#EleNão vai nos calar".

Críticas sobre meio ambiente e Covid-19

Em 2019, após a eleição de Bolsonaro, Madonna utilizou suas redes sociais para fazer um apelo ao presidente em relação aos incêndios na Amazônia, pedindo uma mudança na política ambiental do Brasil para proteger a floresta amazônica.

No entanto, sua postagem chamou a atenção ao se referir ao presidente como "Borsalino", gerando polêmica nas redes.

No contexto da pandemia de Covid-19 em 2020, Madonna também fez críticas a Bolsonaro ao pedir que as pessoas ficassem em casa e ao compartilhar vídeos de panelaços contra o presidente em seus stories.

Ela enfatizou a importância de seguir as medidas de segurança para se proteger da doença.

Campanha de Bolsonaro usou música da diva

Em 2021, durante uma entrevista, a equipe de comunicação de Madonna vetou uma pergunta sobre Jair Bolsonaro, destacando que questões políticas estavam fora de discussão. Entretanto, sua posição crítica ao governo brasileiro continuou sendo evidente ao longo dos anos.

Apesar das desavenças, em 2022, a campanha do ex-presidente utilizou uma das músicas de Madonna, "Hung Up", no TikTok para promover a construção de uma ponte entre Brasil e Paraguai.

Madonna não é estranha a posicionamentos políticos, tendo prometido morar em Portugal em caso de vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas de 2016.

A cantora cumpriu a promessa, retornando aos Estados Unidos apenas após a eleição de Joe Biden.

Show da Madonna na praia de Copacabana

Com início previsto para as 21h30 e duração de aproximadamente duas horas, o show de Madonna deste sábado deve registrar um público de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas para assistir à performance da cantora gratuitamente.

