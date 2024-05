Reprodução/Instagram Madonna se apresentará em Copacabana neste sábado

O show de Madonna na Praia de Copacabana será realizado neste sábado (4), e a prefeitura do Rio de Janeiro e governo do estado apresentaram o planejamento operacional e de segurança para o evento, que deve atrair um público estimado em 1,5 milhão de pessoas, semelhante ao registrado durante o réveillon deste ano. Veja como chegar ao evento.

O esquema prevê a utilização de câmeras de reconhecimento facial, drones, pontos de bloqueio com revista e detectores de metal.

Uma novidade será a instalação de um Centro Integrado de Comando e Controle móvel na Praça do Lido. Além disso, serão disponibilizadas 12 câmeras extras de reconhecimento facial e dois drones também equipados com o mesmo dispositivo.

O espetáculo está programado para começar por volta das 21h45 e marcará o encerramento da turnê "The Celebration Tour", em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora norte-americana. Antes disso, às 20h, haverá a apresentação do DJ Diplo.

Esquema reforçado

Desde a última segunda-feira (29), agentes estão circulando pelo bairro para coibir acampamentos, que não foram permitidos. Para atender ao público neste sábado, será disponibilizado um ponto de hidratação na praia.

Para garantir a segurança durante o evento, serão mobilizados 3,2 mil homens da Polícia Militar, 1.130 da Guarda Municipal e 800 bombeiros, incluindo guardas-vidas. Haverá 12 pontos de bloqueio e 18 de revista para acesso à orla, onde objetos como vidro e outros considerados perfurocortantes serão apreendidos. A PM também instalará 65 torres de observação na areia e no calçadão.

Transporte

No sábado, a partir de meia-noite, ônibus fretados não poderão entrar em Copacabana, e os que já estiverem estacionados em determinados bairros também terão que sair. A partir das 7h, a pista da Avenida Atlântica até o Leme será fechada, e a partir das 11h, será iniciada a revista. Às 18h, serão montados 28 pontos de bloqueio, e a partir das 19h30, o trânsito será completamente proibido.

No domingo, a abertura do bairro será às 4h, com liberação dos bloqueios, mas a interdição na Avenida Atlântica permanecerá. O transporte público, especialmente o metrô, será a principal forma de escoamento do público, com embarque nas três estações do bairro até as 4h.

A Comlurb suspenderá a coleta domiciliar e comercial no dia do show, retomando-a no domingo às 19h, com 1.518 garis e 1.500 contêineres espalhados pela região.

A Capitania dos Portos espera um grande número de embarcações na área de Copacabana, contando com quatro navios patrulha e oito embarcações de inspeção naval para a patrulha do mar em frente ao local do show e no seu entorno.

Segurança



Veja números do show da Madonna neste sábado:

3,2 mil homens da Polícia Militar vão atuar no dia do show

1.130 da Guarda Municipal

800 bombeiros, incluindo guardas-vidas

12 pontos de bloqueio

18 pontos de revista

objetos como vidro e outros considerados perfurocortantes serão apreendidos

65 torres de observação na areia e no calçadão

12 câmeras de reconhecimento facial

2 drones de reconhecimento facial

2 drones de apoio

Desde a segunda-feira, dia 29, a PM reforçou o policiamento no bairro com rondas. A principal forma para acionar a PM no dia do show será o aplicativo 190 RJ.

