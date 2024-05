Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro no hospital





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou nesta quarta-feira (8) que seu estado de saúde está "sob controle", enquanto se recupera no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Sua internação se deu na noite da última segunda-feira (6), visando tratar um quadro de erisipela, uma infecção cutânea causada por bactérias.

"Oi, pessoal. Estou bem, graças a Deus. É uma erisipela, tá sob controle, e uma aderência. Mas tá tudo certo. Um abraço a todos aí. Brevemente voltaremos às atividades. Valeu", afirmou Bolsonaro em vídeo publicado em suas redes sociais.

Segundo o Ministério da Saúde, erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. A doença não é contagiosa e é causada pela bactéria Estreptococo, que penetra na pele.

No vídeo, o ex-presidente aparece de pijama, caminhando pelo corredor do hospital com auxílio de uma profissional da unidade de saúde.

Assista ao vídeo:







De acordo com o jornalista Igor Gadelha, do Portal Metrópoles, Bolsonaro informou que permanecerá internado por pelo menos mais uma semana.

No boletim médico divulgado na última terça-feira (7), foi informado que o tratamento de Bolsonaro inclui o uso de antibióticos, juntamente com medidas para prevenir a trombose venosa.

O cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e o cardiologista Leandro Echenique estão à frente do tratamento de Jair Bolsonaro.

