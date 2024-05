Valter Campanato/Agência Brasil - 18/10/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi a Manaus (AM) junto com sua esposa Michelle Bolsonaro

Jair Bolsonaro teve uma boa resposta aos antibióticos que recebeu no Hospital Santa Júlia, em Manaus (AM) para tratar um quadro de eripisela e será transferido para Brasília. A informação a respeito da saúde do ex-presidente foi dada pelo deputado federal e seu filho, Eduardo Bolsonaro, em uma postagem no X (antigo Twitter).

Meu pai passa bem, já reage bem aos antibiótico e hoje deve ser transferido para Brasília.



Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado🙏 pic.twitter.com/d2GuwrhHjA — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 6, 2024





Entenda o contexto

Bolsonaro chegou na capital amazonense na sexta-feira (3) para estar presente no evento de campanha da pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à Prefeitura de Manaus.

Durante a primeira visita ao hospital no sábado (4) de manhã, ele recebeu o diagnóstico de erisipela, mas foi internado no final do dia, após optar por comparecer a alguns compromissos na cidade.

"Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro). Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta. Um abraço a todos. Jair Bolsonaro. 05/maio, 16h30", comunicou o ex-chefe do Executivo em suas redes sociais.

O Hospital Santa Júlia emitiu um boletim médico para atualizar o quadro clínico de Bolsonaro.

"Jair Messias Bolsonaro deu entrada no Hospital Santa Júlia ontem [sábado] pela manhã com quadro de desidratação e processo infeccioso de pele. [Ele] voltou ao hospital após seus compromissos, onde segue internado para antibioticoterapia venosa e hidratação [...] Segue hemodinamicamente estável aguardando alta"