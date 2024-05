Marcelo Camargo/Agência Brasil - 28/05/2019 Advogado Fabio Wajngarten, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ex-secretário de Comunicação e hoje advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro , Fabio Wajngarten, explicou sua ida ao show de Madonna na praia de Copacabana, no sábado (4), após ser criticado por bolsonaristas, que consideram a cantora contrária aos "princípios e valores da família".



Nas redes sociais, ele postou uma foto da cantora com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e escreveu: "Essa é só para quem acha que sabe de tudo, quando na verdade não sabe de nada".

Como trilha sonora, colocou a música "Faz o L Jumento", da Banda Nervosa, que fez um pagode para provocar petistas dizendo que votaram em Lula, mas ganharam "R$ 18 de aumento".

Wajngarten não foi o único bolsonarista que esteve na área VIP do show da cantora. Também foram à apresentação o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o cabeleireiro e maquiador da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez, e o senador Jorge Seif (PL-SC), que chegou a pedir desculpas depois por ter ido ao show.

Veja:



Segundo a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bérgamo, Wajngarten disse a interlocutores que Madonna "sempre esteve ao lado de Israel ao longo dos anos", e que ele estará "sempre onde Israel precisar".

Mesmo assim, nos comentários, bolsonaristas seguiram com as críticas.

"Que fofa, boa moça, nossa!!!! Vc errou Fabio e deveria ter a humildade de assumir. A vida é sua, porém muita gente te admira ou admirava. Não manche sua história por um erro", escreveu uma internauta.



"Não adianta, pegou muito mal sim! Tenha a humildade de, ao menos, reconhecer isso. O que deve nos diferenciar da esquerda é, justamente, não termos compromisso com o erro", publicou outra.

A fotografia compartilhada por Wajngarten é de 2009, quando a cantora esteve em Israel para um show e visitou Netanyahu em sua residência. Na ocasião, os dois acenderam velas e recitaram uma bênção juntos. No dia 9 de outubro de 2023, dois dias após o ataque terrorista do Hamas a Israel, Madonna se manifestou nas redes sociais. Ela expressou que o que estava ocorrendo era "devastador" e solicitou orações "para Israel. Pela paz. Para o mundo".

A mensagem na íntegra dizia:

"O que está acontecendo em Israel é devastador. Ver todas essas famílias e especialmente crianças sendo arrebanhadas, agredidas e assassinadas nas ruas é de partir o coração. Imagina se isso estivesse acontecendo com você?? É incompreensível. Os conflitos nunca podem ser resolvidos com violência. Infelizmente a Humanidade não compreende esta verdade Universal. Nunca entendi isso. Vivemos em um mundo devastado pelo ódio. Meu coração está com Israel. Às famílias e lares que foram destruídos. Para crianças que estão perdidas. Às vítimas inocentes que foram mortas. A Todos que estão Sofrendo ou que sofrerão com este conflito. Estou orando por você. Estou ciente de que este é o trabalho do Hamas e que há muitas pessoas inocentes na Palestina que não apoiam esta organização terrorista. Este ataque trágico só causará mais sofrimento para todos. Vamos todos orar. Para Israel. Pela Paz. Para o mundo".



