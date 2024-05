Reprodução/Montagem iG Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata do Amaral

As eleições municipais serão realizadas no dia 6 de outubro (e 27 de outubro, caso haja a necessidade de segundo turno). Neste ano, os eleitores devem escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em São Paulo, que tem o maior colégio eleitoral do Brasil (com mais de 9 milhões de eleitores), o pleito promete ser acirrado e polarizado.

O prazo para a filiação partidária foi encerrado no dia 6 de abril. A partir de agora, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

Veja quem são os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo

Além do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que deve tentar se manter no cargo, os outros possíveis concorrentes são: o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), Kim Kataguiri (União), Marina Helena (Novo), Altino Prazeres (PSTU) e Pablo Marçal (PRTB).

A polarização deve ocorrer entre Ricardo Nunes, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL ), e Guilherme Boulos, que tem o apoio do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Nunes (MDB)





Ricardo Nunes, de 55 anos, atual prefeito de SP, assumiu o cargo em 2021, após o falecimento do prefeito eleito em 2020, Bruno Covas, em decorrência de um câncer.

Nunes é paulistano. Ele já foi presidente da Associação Empresarial da Região Sul (AESUL) e fundador da Nikkey, empresa de controle de pragas e serviços técnicos.

Na política, foi eleito vereador de São Paulo em 2012 e 2016. Em 2020, foi escolhido por Covas para ser vice-prefeito.

Guilherme Boulos (PT)

Guilherme Boulos (PSOL)





Guilherme Boulos, de 41 anos, é conhecido pela sua participação no Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Ele é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP.

A vida política de Boulos começou em 2018, quando foi candidato à presidência da República pelo PSOL.

Nas eleições municipais de 2020, foi candidato a prefeito de São Paulo, mas perdeu a disputa no segundo turno para Bruno Covas (PSDB).

Em 2022, foi eleito o deputado federal mais votado por São Paulo, com mais de 1 milhão de votos.

Para o pleito de 2024, Boulos já conta com o apoio do presidente Lula (PT), do PCdoB, PV e Rede. Além disso, sua vice já está escolhida: Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo.

Tabata Amaral (PSB)

Tabata Amaral (PSB)





Tabata Amaral, de 29 anos, é paulistana formada em Ciência Política e Astrofísica em Harvard, nos Estados Unidos. Hoje, ela exerce o cargo de deputada federal por São Paulo, além de ser ativista pela educação.

A carreira na política começou com a filiação ao PDT. Em seguida, ela foi eleita deputada federal em 2018. Em maio de 2021, Amaral se filiou ao PSB e foi reeleita deputada federal por São Paulo nas eleições de 2022.

Tabata é uma das fundadoras do Movimento Mapa Educação, destinado à luta por educação de qualidade. Ela deve receber o apoio do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB).

Kim Kataguiri (União)

Kim Kataguiri (União)





Kim Kataguiri, de 27 anos, nascido no interior de São Paulo, é co-fundador do Movimento Brasil Livre (MBL). Em 2018, ele iniciou os estudos no curso de Economia na Universidade Federal do ABC, mas interrompeu para entrar na política.

Naquele ano, Kataguiri foi eleito o deputado federal mais jovem do Brasil, aos 23 anos. Nas eleições de 2022, ele conseguiu a reeleição.

Kim é filiado do União Brasil e é conhecido por defender o liberalismo econômico, a livre-iniciativa e a diminuição do tamanho do Estado.

Marina Helena (Novo)

Marina Helena (Novo)





Marina Helena, de 43 anos, é natural de Brasília. Ela é economista com mestrado pela Universidade de Brasília (UnB). Na carreira, foi diretora da Secretaria Especial de desestatizações durante o governo de Jair Bolsonaro, na equipe do ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

Ela também já atuou como secretária-geral do Diretório Nacional do Novo e é fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios.

No pleito de 2022, Marina Helena foi candidata a deputada federal por São Paulo e acabou como primeira suplente.

Altino Prazeres (PSTU)

Altino Prazeres (PSTU)





Altino Prazeres, de 57 anos, é natural de São Luís, no Maranhão. Ele é formado em Matemática pela Universidade de São Paulo, já trabalhou como operário químico e presidiu o Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas de Pernambuco

Altino é conhecido por atuar como ferroviário na capital paulista, onde mora desde 1995.

Na política, ele foi candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo em 2016 e ao governo do estado em 2022.

Pablo Marçal (PRTB)

Pablo Marçal (PRTB)





Pablo Marçal, de 37 anos, é natural de Goiânia, capital de Goiás. Ele é empresário, influenciador digital, com mais de 7, 7 milhões de seguidores no Instagram, e coach.

Marçal ficou conhecido em 2022, após liderar uma expedição de 32 pessoas ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo. O grupo precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros devido aos fortes ventos e chuvas naquele dia.

No mesmo ano ele se pré-candidatou à Presidência da República, mas teve a candidatura negada pela Justiça Eleitoral por falta de documentos.

