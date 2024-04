Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 23/04/2024 Lula lembrou que pousada era usada como abrigo social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para prestar solidariedade às famílias das vítimas do incêndio que atingiu uma pousada em Porto Alegre (RS). Ao menos 10 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas.



"Com tristeza e preocupação soube da morte de ao menos 10 pessoas em incêndio em uma pousada de Porto Alegre", escreveu Lula no X, antigo Twitter. "O estabelecimento acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade na capital gaúcha. Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes", completou.



A Pousada Garoa, localizada na Avenida Farrapos, tem um contrato com a prefeitura de Porto Alegre, renovado em dezembro do ano passado, no valor anual de R$ 2,7 milhões. O local funcionava também como centro de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas estava irregular , segundo os bombeiros.

Através das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também lamentou o ocorrido. "O incêndio que deixou nove mortos em uma pensão em Porto Alegre nos consterna profundamente", declarou ele, em publicação no X.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.