Um incêndio em uma pousada na região central de Porto Alegre matou 10 pessoas e deixou outras 11 feridas na madrugada desta sexta-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, há pessoas desaparecidas. As chamas foram controladas por volta das 5h desta sexta, e o corpo da décima vítima foi encontrado no terceiro andar do edifício durante a varredura dos bombeiros nesta manhã.

Anteriormente, os socorristas haviam encontrado duas vítimas no primeiro andar, cinco no segundo andar e outras duas no terceiro. Ainda, 11 pessoas foram resgatadas com vida. Dentre elas, oito foram levadas pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais.

A pousada fica na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, no sentido Centro-bairro. A causa do incêndio ainda não foi descoberta. Segundo os bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente entre os quartos, que eram muito próximos.

O local estava irregular, não tinha alvará ou plano de proteção contra incêndio, segundo os socorristas.

Nesta manhã, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) , lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares das vítimas. Segundo ele, cinco caminhões dos bombeiros combateram as chamas durante a madrugada.

"O incêndio que deixou nove mortos em uma pensão em Porto Alegre nos consterna profundamente. O Corpo de Bombeiros mobilizou cinco caminhões e dezenas de bombeiros para combater as chamas durante a madrugada. Seguimos mobilizados no rescaldo dessa tragédia e na identificação das causas das chamas. Meus sentimentos aos familiares das vítimas", escreveu Leite na rede social X (antigo Twitter).

