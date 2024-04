Reprodução: Câmara dos Deputados Homem vestindo camiseta do Hamas na Câmara dos Deputados

Um homem vestido com a camisa do Hamas, grupo extremista do Oriente Médio que está em guerra com Israel , distribuiu panfletos na Câmara dos Deputados na quarta-feira (24). Os papéis foram entregues durante um evento para discutir a crise humanitária na Faixa de Gaza.

No vídeo gravado pela TV Câmara, o homem está com uma camisa verde pró-Palestina enquanto entrega os panfletos aos deputados presentes. Em um dos folhetos, havia a frase "Não à ocupação de Gaza".

A audiência pública estava sendo realizada a pedido dos deputados João Daniel (PT-SE) e Padre João (PT-MG). No momento, eles abordavam as denúncias de supostas violações dos direitos humanos dos palestinos e do direito internacional pelo Estado de Israel.

João Daniel vestia um cachecol com a frase "Free Palestine", ou "Palestina Livre" em tradução, estampada no acessório. Segundo ele, a Comissão foi realizada "para a conscientização e a educação do público" sobre as consequências do conflito entre Israel e Hamas.

O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben, estava presente na reunião.

Entenda o que é o Hamas

Hamas é a sigla para "Movimento de Resistência Islâmica", nome do grupo militante islâmico palestino que governa atualmente a Faixa de Gaza. O movimento tem um braço filantrópico, que presta serviços sociais ao povo palestino, um braço político e um braço armado, o mais conhecido dos três.



O grupo não reconhece Israel como país, e passou a governar a Faixa de Gaza em 2007, após diminuição do poder da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Hamas e Israel já se enfrentaram diversas vezes.

Ademais, o Hamas é classificado como terrorista por Israel, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia.

As mortes na Palestina em decorrência dos ataques israelenses já somam 34.183. Os feridos são mais de 77 mil, segundo o Ministério da Saúde palestino.

