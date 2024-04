Reprodução / Vídeo Hamas - 24/04/2024 Hersh Goldberg-Polin foi levado pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 e teria perdido o braço esquerdo durante o momento de sua captura

O Hamas publicou nesta quarta-feira (24) um vídeo com o refém Hersh Goldberg-Polin, um cidadão isralense que possui dupla cidadania estadunidense. Esse é o primeiro sinal de vida do jovem de 23 anos desde o dia 7 de outubro, quando ele foi levado pelos extremistas enquanto estava no festival de música Supernova.

Nas imagens, Hersh aparece magro, se identifica como israelense e diz estar preso por "quase 200 dias", sugerindo, segundo o jornal israelense Times od Israel, que a gravação é recente. Ele també, aparece com o braço esquerdo mutilado, o que teria acontecido no momento que ele foi levado pelo grupo.

Sequestro de Hersh

Hersh estava no festival de música com um amigo e apareceu em um vídeo anterior, sendo carregado para um caminhão, já com o braço esquerdo mutilado.

Os pais do jovem, Rachel Goldberg e Jon Polin, se recusaram a dar entrevistas depois que o v;ideo de Hersh veio à público, segundo o jornal estadunidense New York Post.

O vídeo foi divulgado poucos dias depois da família ter feito mais um apelo pelo retorno de Hersh durante o início da Páscoa.