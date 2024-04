Joédson Alves/Marcelo Camargo/Agência Brasil Arthur Lira (PP-AL) e Alexandre Padilha (PT) estão em guerra





Neste sábado (20), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), reiterou sua disposição para o diálogo e afirmou que não há nenhum problema com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Em declarações à imprensa, Padilha enfatizou sua abertura para conversas com o deputado.

"Meu gabinete está aberto, minha disposição, aberta, meu celular funciona 24 horas por dia", afirmou Padilha. "Estou sempre à disposição de qualquer diálogo, conversa, seja com líderes da base ou da oposição", completou o ministro.

Essas declarações de Padilha surgem em um contexto em que o Palácio do Planalto tem se empenhado em resolver divergências e aprimorar o entendimento com o Legislativo. Uma série de reuniões tem sido realizada com líderes partidários, ministros, deputados e senadores, buscando encerrar as confusões que se intensificaram nas últimas semanas.

A situação atingiu um ponto crítico quando Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, fez críticas públicas a Padilha, chamando-o de "incompetente" e "desafeto pessoal". Em resposta, o presidente Lula e o PT saíram em defesa do ministro, o que gerou tensões adicionais.

Diante desses acontecimentos, Lira ameaçou liberar pautas consideradas prejudiciais ao governo para votação, levantando preocupações sobre um possível embate entre os Poderes.

No entanto, o presidente Lula agiu rapidamente, realizando reuniões com líderes do Congresso e ministros, e anunciando um encontro com Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a próxima semana, conforme informado pelo Portal G1.

