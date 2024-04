ula Marques/ Agência Brasil - 25/03/2024 Ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha





O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), afirmou categoricamente que não há uma crise entre o governo do presidente Lula e o Congresso Nacional.

Em declarações feitas na tarde deste sábado (20) em São Paulo, durante uma visita a uma área que receberá instalações do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades, Padilha enfatizou que os atritos entre os Poderes foram superados.

"Não tem crise. Qualquer dificuldade de relação, diálogo, está absolutamente superada", afirmou Padilha à GloboNews. Ele ainda reforçou a expectativa de sucesso na parceria entre o governo federal e o Congresso Nacional, destacando os benefícios que essa colaboração tem trazido para o país.

As declarações de Padilha surgem em um momento em que o Palácio do Planalto está empenhado em resolver divergências e melhorar o entendimento com o Legislativo.

Uma série de reuniões tem sido realizada com líderes partidários, ministros, deputados e senadores, buscando encerrar as confusões que se intensificaram nas últimas semanas.

A situação atingiu um ponto crítico quando Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, fez críticas públicas a Padilha, chamando-o de "incompetente" e "desafeto pessoal". Em resposta, o presidente Lula e o PT saíram em defesa do ministro, o que gerou tensões adicionais.

Diante disso, Lira ameaçou liberar pautas consideradas prejudiciais ao governo para votação, levantando preocupações sobre um possível embate entre os Poderes.

No entanto, Lula agiu rapidamente, realizando reuniões com líderes do Congresso e ministros, e anunciando um encontro com Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a próxima semana, conforme informado pelo Portal G1.

