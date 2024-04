CNN Brasil Alexandre Padilha foi detonado por Arthur Lira





Nesta sexta-feira (12), o Partido dos Trabalhadores (PT) emitiu uma nota em defesa do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), que foi alvo de duras críticas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A nota do partido abordou a postura de Lira como uma afronta à liturgia do cargo, destacando a importância de relações republicanas saudáveis para o país.

A legenda expressou sua "irrestrita solidariedade" a Padilha, rebatendo as declarações de Lira que classificaram o ministro como "incompetente" e "desafeto pessoal".

O PT ressaltou a competência de Padilha na articulação política entre o governo Lula e o Congresso Nacional, enfatizando a necessidade de priorizar os interesses do Brasil em meio às disputas políticas.

A nota também abordou a importância de um ambiente político harmonioso para superar a atual tensão no país. O partido defendeu a necessidade de relações republicanas saudáveis e a colocação dos interesses do Brasil em primeiro lugar.

O embate entre Lira e Padilha ganhou destaque na quinta-feira (11), quando o presidente da Câmara foi questionado sobre a votação na Câmara que resultou na manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (RJ), acusado de envolvimento na morte de Marielle Franco (PSOL-RJ).

Internamente, Lira expressou descontentamento pela interferência do governo na votação, especialmente pela atuação de Padilha.

Além disso, conforme informações do Portal iG – Último Segundo, Lira e Padilha mantêm uma relação tensa desde o ano passado, e a crítica pública de Lira também foi interpretada como uma pressão para que o presidente Lula considere uma reforma ministerial.

Em resposta às críticas, Padilha declarou nesta sexta-feira que não pretende "descer a esse nível" e seguirá trabalhando sem "rancor".

“O único ato que fizemos durante a votação desse tema foi afirmar que o governo defendia a prisão desse parlamentar que [foi preso], a partir de um processo de investigação de seis anos, com uma atuação forte do ministro Flávio Dino e do ministro Ricardo Lewandoski no governo do presidente Lula", declarou o ministro.





Confira a nota do PT abaixo:



O Partido dos Trabalhadores manifesta irrestrita solidariedade ao companheiro Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, do governo Lula.

É inegável a competência e a capacidade do ministro Alexandre Padilha, tanto no atual governo quanto nas inúmeras oportunidades em que serviu aos interesses do povo brasileiro.

Ao atacar o ministro Alexandre Padilha, o deputado Arthur Lira compromete a liturgia do cargo de presidente da Câmara Federal e ofende a harmonia entre os Poderes da República.

O Brasil precisa de relações republicanas saudáveis para superar o atual estágio de beligerância provocado por atitudes que desafiam a convivência política e social.

O governo do presidente Lula, eleito com 60,3 milhões de votos, tem o compromisso de unir a sociedade para reconstruir o país e promover o desenvolvimento.

O PT reafirma seu apoio ao ministro Alexandre Padilha, repudia ataques que agridem a democracia e convoca as lideranças do país a colocarem os interesses do Brasil em primeiro lugar.

