Durante a sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado nesta quarta-feira (17), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma sugestão envolvendo viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio propôs que o petista durma em embaixadas ao realizar tais viagens como uma forma de reduzir as despesas da União.

O senador argumentou que essa atitude poderia diminuir os gastos públicos, citando exemplos de despesas durante viagens internacionais. Ele mencionou que o governo Lula não demonstra preocupação em dar exemplos de economia, especialmente ao levar uma comitiva de custos elevados para viagens ao exterior.

“Nem nos pequenos exemplos o governo Lula dá de preocupação com as despesas do dinheiro público. Basta ver os passeios internacionais. Não se preocupa um segundo em dar exemplo. De repente dormir em uma embaixada, em um quartel militar, para economizar dinheiro público. Leva uma comitiva de bilhões de reais previstos para os 4 anos de governo Lula. Se o governo tivesse preocupação de despesa, em vez de mudar a meta quando ver que não vai atingir, faria um esforço para reduzir despesa”, declarou Flávio.

Entretanto, o senador ignorou casos semelhantes envolvendo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2021, por exemplo, o capitão da reserva ficou hospedado no hotel Intercontinental New York Barclay, gerando uma despesa de R$ 3 milhões para o governo brasileiro devido à comitiva presidencial.

Em outra viagem, desta vez para Nova York em 2022, os gastos no Omni Berkshire Place Hotel chegaram a R$ 1,1 milhão. No mesmo ano, em Londres, a despesa foi de cerca de R$ 300 mil no hotel JW Marriott Grosvenor House London, o mesmo em que Lula se hospedou em 2023.

