Reprodução Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle chegaram a Londres na manhã deste domingo para participa do funeral da rainha Elizabeth II.

Após participar de motociata com apoiadores entre Garanhuns (PE) e Caruaru (PE), o candidato a reeleição chegou em território britânico e seguiu até a embaixada brasileira, onde foi recebido por apoiadores.

Por lá, Bolsonaro fez um discurso rápido, ao lado dos filhos Flávio e Eduardo, além do pastor Silas Malafaia. Após falar da importância de dar apoio à Família Real, o presidente atacou o PT.

“Sabemos quem é do outro lado. A nossa bandeira sempre será dessas cores aqui: verde e amarela”, continuou ele, sob os gritos e palmas dos apoiadores.

Por fim, voltou a falar que governa uma nação que é contra a liberação de drogas e aborto e que não aceita a ideologia de gênero.

Em Londres, Bolsonaro se encontrará com todos os chefes de Estado no Royal Hospital Chelsea, instituição de caridade fundada como asilo em 1682. Às 10h, ele visita a Câmara Ardente da Rainha Elizabeth 2ª. Às 10h45, assina o livro de condolências e grava mensagem.

Às 14h, o presidente participa de recepção oferecida pelo Rei Charles 3º. A partir de 15h deste domingo, Bolsonaro tem agenda livre.

Na segunda-feira, o presidente tem novos compromissos em Londres. Às 7h, participa do funeral da Rainha Elizabeth 2ª. Às 8h10, segue para recepção oferecida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido, James Cleverly.

Às 13h, parte para Nova York, nos EUA, onde participa da abertura da Assembleia Geral das Organizações Unidas.