Reprodução/Portal T5 Mulher atropelada em motociata de Bolsonaro em João Pessoa, na Paraíba

Jair Bolsonaro (PL) promoveu uma motociata em João Pessoa , na Paraíba , nesta sexta-feira (12). No evento, que contou com dezenas de pessoas, uma idosa foi atropelada por uma moto ao tentar cumprimentar o ex-presidente da República. A mulher se levantou logo após o acidente. Assista abaixo.

Na capital paraíbana, Bolsonaro também passeou por um mercado popular, cumprimentou apoiadores e recebeu o título de cidadão honorário concedido pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Municipal da capital.

A visita do ex-presidente da República serviu para reforçar o apoio a seu ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL), pré-candidato à prefeitura de João Pessoa.

Apesar do apoio, Bolsonaro deu uma bronca em seus aliados ao desembarcar em João Pessoa. O ex-presidente não gostou do protocolo estabelecido pela direção do aeroporto Castro Pinto, na cidade de Bayeux, Região Metropolitana da Paraíba, que proibiu a aglomeração de apoiadores no saguão do local e os direcionou para uma entrada lateral, onde houve um pequeno tumulto.





Com o passaporte apreendido pela Polícia Federal e proíbido de deixar o país, Bolsonaro está concentrando sua agenda em viagens pelo Nordeste. O ex-presidente segue sendo investigado por tentar dar um golpe de Estado em 2022.

