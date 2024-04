Câmara dos Deputados A nota protocolada pelo deputado (foto) foi em nome da Comissão de Segurança Pública

O deputado Messias Donato (Republicanos-ES) protocolou nesta sexta-feira (12), uma nota de repúdio ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL 2253/2022, chamada de lei das "saidinhas" , sancionado ontem (11).

No comunicado, o parlamentar pede para que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) paute o veto com urgência para que seja derrubado o mais rápido possível.

O documento está em nome da Comissão de Segurança Pública e afirma que o veto é uma forma de complacência com o crime. “O veto parcial do governo ao projeto de lei das saidinhas é uma demonstração de completa desconexão com a realidade e um tapa na cara da sociedade brasileira que clama por segurança e justiça”, diz a nota, que também chama o argumento de ressocialização de "falácia".





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp