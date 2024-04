Reprodução Da Cunha pode perder mandato





O deputado federal Delegado da Cunha está sob a mira do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que instaurou um processo contra ele após acusações de agressão e ameaça feitas por sua ex-namorada.

A ação se baseia em um caso de violência doméstica em que o deputado se tornou réu em outubro do ano passado.



A nutricionista Betina Grusiecki, que teve um relacionamento com o Delegado da Cunha por três anos, acusou o parlamentar de ameaças, agressões e injúria.

Como evidência, ela apresentou áudios e vídeos que, segundo ela, comprovam os crimes cometidos pelo deputado. No entanto, Da Cunha nega as acusações.

A situação levou a vítima a solicitar uma medida protetiva, resultando na entrega das armas do deputado, como parte das medidas adotadas para garantir a segurança de Betina Grusiecki.

O processo no Conselho de Ética foi iniciado a partir de um pedido feito pelo partido PSOL.





O processo contra Delegado da Cunha pode levar à cassação do seu mandato por quebra de decoro parlamentar, caso as acusações sejam confirmadas.

De acordo com informações do G1, os deputados Albuquerque (Republicanos), Ricardo Maia (MDB) e Rosângela Reis (PL) estão entre os possíveis relatores do caso, após serem sorteados pelo conselho.

