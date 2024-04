Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O PSOL denunciou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite , no Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia . O partido afirma que ambos cometeram crime contra humanidade depois das dezenas de mortes provocadas pela Operação Verão , na Baixada Santista.

A representação é assinada pela deputada federal Luciene Cavalcante (SP), pelo vereador Celso Giannazi e pelo deputado estadual Carlos Giannazi (SP), todos do PSOL. A denúncia cita as operações Escudo e Verão, na Baixada Santista, que terminaram com ao menos 56 mortos.

Além disso, os políticos do PSOL argumentam que a gestão Tarcísio de Freitas reduziu o investimento em câmeras corporais nos policiais. "São recorrentes os casos de abuso de poder, tortura e prisões ilegais cometidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo sob comando dos representados", diz um tercho da ação.

A ação ainda menciona uma fala de Tarcísio. Em março, o governador minimizou o saldo negativo da Operação Verão. "E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí", disse, na ocasião.

Os psolistas ainda solicitam que o Tribunal instaure um procedimento investigatório e que Tarcísio e Derrite sejam obrigados a depor em Haia.

