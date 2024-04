Francisco Cepeda / Governo do Estado de SP Policiais da Rota

A Secretaria de Segurança Pública(SSP-SP) anunciou o fim da Operação Verão no litoral paulista nesta segunda-feira (1º). A ação, durou quatro meses e foi encerrada com 56 mortes de suspeitos em confrontos com a polícia.

Segundo a SSP-SP, no total, 1.045 suspeitos foram presos, sendo 438 deles procurados pela Justiça, além de 47 menores apreendidos. A operação da Polícia Civil e Militar foi concluída com a apreensão de 2,6 toneladas de drogas e 119 armas de fogo ilegais.

Ainda de acordo com a SSP-SP, a operação resultou na redução de roubos em 25,8% em Santos, São Vicente e Guarujá no primeiro bimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado.

A pasta afirmou também que, a partir do encerramento da operação, a PM vai ampliar o efetivo de agentes na Baixada Santista, com 341 policiais designados para atuar de maneira permanente no local.

Relembre o contexto



A Operação Verão começou em dezembro de 2023, na Baixada Santista. Com a morte do PM Samuel Wesley Cosmo, em 2 de fevereiro, o estado deflagrou a 2ª fase da ação com o reforço policial na região.

Em 7 de fevereiro o cabo José Silveira dos Santos foi morto. Com isso, houve o início da 3ª fase da operação, que foi marcada pela instalação do gabinete de Segurança Pública em Santos e mais policiais nas cidades do litoral paulista. A equipe da SSP-SP manteve a sede na Baixada Santista por 13 dias.