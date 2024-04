Reprodução Polícia Federal prendeu um suspeito de ter invadido sistema de órgãos públicos





Nesta terça-feira (9), a Polícia Federal efetuou a prisão de um indivíduo suspeito de ter invadido os sites do Exército, do Senado e do Tribunal Superior Eleitoral. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Feira de Santana (BA).

O homem detido é apontado como responsável pelo maior vazamento de dados já registrado no Brasil, tendo divulgado informações de aproximadamente 223 milhões de brasileiros.

O suposto hacker estava em situação de fuga desde novembro do ano passado, após ter retirado a tornozeleira eletrônica que o monitorava. Esta não é a primeira vez que o suspeito é preso por invasões a sites governamentais.

Ele já foi detido anteriormente por invadir os sites da Polícia Civil, do Ministério Público de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Goiás e do próprio Exército Brasileiro.

A determinação para a prisão preventiva foi emitida pela 1ª Vara Federal de Uberlândia, localizada em Minas Gerais. Como parte da medida cautelar, o suspeito será encaminhado ao Centro de Observação Penal, situado em Salvador, onde permanecerá sob custódia das autoridades enquanto as investigações prosseguem.





A Polícia Federal continua seu trabalho de investigação para esclarecer os detalhes dessa invasão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp