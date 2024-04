Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04.12.2018 Ex-presidente Jair Bolsonaro

Após o empresário Elon Musk atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes , no sábado (6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que tem “apoio de fora do Brasil”, durante live na noite de domingo (7). O ex-mandatário acrescentou ainda que irá tomar as providências para que a liberdade de expressão seja garantida no país.

“[Vou] me inteirar, obviamente, ver o que nós podemos fazer via Partido Liberal para que realmente a nossa liberdade de expressão seja garantida. E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto parece que está palpitando fora do Brasil, para que é a salvação nossa, né? Porque a nossa democracia está ameaçada, todo mundo sabe disso aí”, afirmou Bolsonaro.

“A gente quer voltar à normalidade, a gente quer paz, quer tranquilidade. Mas as pessoas que estão se excedendo – e não é de agora. Tem que realmente ter uma maneira para que elas voltem à normalidade, para que a gente possa sonhar com um Brasil democrático, próspero e com aquilo tão bacana que é a nossa liberdade”, acrescentou o ex-presidente.

Musk acusou Moraes de "trair descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil" em post no X. Ele denunciou também uma suposta "censura agressiva" que "viola a lei e a vontade do povo brasileiro", além de ameaçar desbloquear os perfis de usuários inativados na plataforma pela Justiça.

Nos últimos anos, o ministro determinou o bloqueio de perfis que espalhavam desinformação na rede social, como o do empresário Luciano Hang e do blogueiro de extrema-direita Allan dos Santos.

"Em breve, 𝕏 publicará tudo o que é exigido por @Alexandre e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha @Alexandre, vergonha", escreveu o empresário.

No domingo (7), Moraes determinou que o empresário passe a ser investigado em novo inquérito, além de incluí-lo nas investigações das milícias digitais. Ademais, ele ordenou que o X obedeça a Justiça Brasileira. O ministro estabeleceu uma multa de R$ 100 mil para cada perfil que for reativado de forma irregular.

